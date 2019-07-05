Шеффилд, Великобритания, , 08:15 — REGNUM

Бывший защитник сборной Англии Фил Джагелка перешёл из «Эвертона» в «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщается на сайте клуба.

Джагелка вернулся в клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт на один сезон.

Отметим, что 36-летний защитник является воспитанником «Шеффилд Юнайтед», за который он выступал с 1999 по 2007 год. После этого на протяжении 12 сезонов он играл за «Эвертон».

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