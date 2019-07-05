Лондон, , 08:00 — REGNUM

Все российские теннисистки выбыли из розыгрыша Уимблдона в первых двух раундах. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ни одна из российских спортсменок не сумела преодолеть барьер второго круга. Последней представительницей России на турнире стала Варвара Флинк, которая проиграла немецкой теннисистке Юлии Гёргес со счётом 1:6, 4:6.

Ранее в первом круге выбыли Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Виталия Дьяченко, Екатерина Александрова и Анна Калинская. Во втором раунде выступление на турнире завершили Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Маргарита Гаспарян.

Этот результат стал худшим на турнирах «Большого шлема» с 2000 года, когда ни одна российская теннисистка не прошла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

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