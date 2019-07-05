Сантьяго, , 07:53 — REGNUM

Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас удалил свою страницу в Instagram из-за угроз, которые ему поступили после поражения от сборной Перу в полуфинале Кубка Америки.

31-летний чилийский голкипер получил множество оскорблений и смертельных угроз своей семье из-за допущенных в матче ошибок.

Так в конце первого тайма Ариас покинул пределы штрафной площади и был легко обыгран полузащитником перуанцев Андре Каррильо, который сделал голевой пас на Йосимара Йотуна. Сборная Чили потерпела разгромное поражение со счётом 0:3.

Напомним, 2 июля 1994 года защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар был убит после того, как срезал мяч в свои ворота в матче ЧМ-1994 со сборной США.

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