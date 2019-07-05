Сан-Паулу, Бразилия, , 07:30 — REGNUM

Главный тренер сборной Бразилии Тите покинет свой пост после завершения Кубка Америки. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Тите уйдёт из сборной Бразилии вне зависимости от исхода финального матча Кубка Америки против сборной Перу.

Напомним, Тите был назначен главным тренером сборной Бразилии в июне 2016 года. Его контракт действует до 2022 года. Под руководством Тите команда сыграла 41 матч, в которых одержала 33 победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения, в том числе от сборной Бельгии в четвертьфинале ЧМ-2018 в России (1:2).

На Кубке Америки — 2019 бразильцы вышли в финал, обыграв Аргентину (2:0). Их соперником по решающему матчу станет национальная команда Перу.

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