Мюнхен, Германия, 5 июля 2019, 07:14 — REGNUM

Бывший хавбек мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Goal.

Арьен Роббен
Арьен Роббен
(cc) Football.ua

«Я решил завершить карьеру. Без сомнения, это самое трудное решение, которое мне пришлось принять. Решение, которое столкнуло сердце и разум», — сказал Роббен.

Напомним, на протяжении своей карьеры Роббен выступал за такие клубы, как ПСВ, «Челси», «Реал», а с 2009 по 2019 год защищал цвета «Баварии». Он становился чемпионом Голландии, Англии (дважды), Испании и Германии (восемь раз), а также выиграл Лигу чемпионов в 2013 году.

За сборную Голландии Роббен играл с 2003 по 2017 год. В составе национальной команды он стал серебряным (2010 год) и бронзовым призёром (2014 год) чемпионатов мира, а также выиграл бронзу чемпионата Европы (2004 год).

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