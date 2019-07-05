Лондон, 5 июля 2019, 06:58 — REGNUM
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер проиграла представительнице США Лорен Дэвис во втором круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 57 минут, завершилась со счётом 6:2, 2:6, 1:6.
Кербер ни разу не подала навылет, допустив две двойные ошибок, и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, две ошибки на подаче и 8 из 18 брейков.
В третьем круге Дэвис сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро.
Таким образом, Кербер не смогла защитить титул победительницы Уимблдона, который завоевала в 2018 году, обыграв в финале Серену Уильямс.
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