Лондон, , 06:40 — REGNUM

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Австралии Ником Кирьосом во втором круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 7 минут, завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Рафаэль Надаль (cc) Ian Gampon

Надаль 11 раз подал навылет, допустив два двойные ошибки, и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 29 эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.

В третьем круге турнира Надаль сыграет с французским теннисистом Жо-Вильфридом Цонга.

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