Пёллау, , 06:24 — REGNUM

«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Краснодара» голы забили полузащитник Руслан Камболов на 38-й минуте и нападающий Ари на 63-й минуте. У «Спартака» единственный мяч на счету хавбека Зелимхана Бакаева, отличившегося на 63-й минуте.

«Краснодар» одержал три победы в трёх матчах турнира и занял первое место. «Ростов» стал вторым, «Спартак» — третьим. Последнее место занял ЦСКА, потерпевший три поражения.

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