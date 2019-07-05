Неаполь, Италия, , 07:03 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана Милад Карими и Нариман Курбанов вышли в финал спортивной гимнастики на Универсиаде в Италии, сообщили 5 июля в национальном Олимпийском комитете республики.

Карими удалось выйти в финал многоборья, вольных упражнений, в упражнениях на перекладине и на брусьях. Курбанов пробился в финал в упражнении на коне. Финальные выступления состоятся 6 и 7 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−14 июля в Италии проходит XXX Всемирная летняя Универсиада. Программа соревнований состоит из 18 видов спорта, в которых принимают участие 8 тыс. спортсменов-студентов из 150 стран мира.

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