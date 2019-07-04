Обнинск, Калужская область, , 17:30 — REGNUM

Спортсменка отделения шахмат спортивной школы олимпийского резерва «Квант» из города Обнинска (Калужская область) Анна Афонасьева вошла в число сильнейших спортсменок мира в возрасте до 18 лет. Как сообщили 4 июля корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, шахматистка успешно выступила в нескольких соревнованиях и повысила свой рейтинг по версии Международной шахматной федерации.

Анна Афонасьева вошла в число сильнейших шахматисток мира в возрасте до 18 лет Admobninsk.ru

Анна Афонасьева занимает пятое место в мировом рейтинге, третья — в Европе, второе — в России, в категории юниоров. Сейчас она выступает в Высшей лиге первенства России среди женщин в Ярославле, а с 1 по 11 августа 2019 года примет участие в первенстве Европы, которое будет проходить в городе Братиславе (Словакия).

Как сообщало ИА REGNUM, учащийся отделения шахмат спортивной школы олимпийского резерва «Квант» из Обнинска, кандидат в мастера Андрей Макович стал победителем во всероссийском шахматном фестивале, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В шахматном фестивале приняли тучастие 80 спортсменов в возрасте от 6 до 80 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Калужской областей, Ямало-Ненецкого Автономного округа.