Грозный, , 16:16 — REGNUM

Совместная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) изучит возможность проведения в Чечне международных матчей под эгидой УЕФА. Делегация прибудет в Грозный сегодня, 4 июля, визит её продлится до 5 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

В составе комиссии директор по безопасности УЕФА Желко Павлица, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц, вице-президент РФС Сергей Прядкин, директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин и другие.

Члены делегации осмотрят аэропорт «Грозный» и гостиницу для проживания спортсменов, посетят стадион «Ахмат-Арена» и академию футбола «Рамзан». Также запланирована встреча делегации с главой республики Рамзаном Кадыровым и ряд других мероприятий.

Напомним, на территории Северного Кавказа действует запрет на проведение международных футбольных матчей, который УЕФА наложил ещё в 2012 году. Такие ограничения объяснялись наличием в субъектах округа угрозы террористических проявлений. С тех пор свои домашние игры в рамках еврокубков как основная команда махачкалинского клуба «Анжи», так и его юношеский состав вынуждены были проводить в других регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, с аналогичной целью в ноябре 2018 года Дагестан и Чечню с рабочим визитом посетил представитель департамента безопасности УЕФА Фернанд Меез. По итогам двухдневной инспекции на Северном Кавказе он должен был представитель комитету по безопасности УЕФА доклад, в том числе на основе которого будет приниматься решение о снятии указанного запрета.