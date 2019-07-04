Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM

Между болельщиками донских футбольных клубов «Ростов» и «Чайка» произошёл конфликт. Фанаты не хотят делить друг с другом трибуны на стадионе «Ростов-Арена», который в предстоящем сезоне станет домашним для обоих клубов.

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В Telegram-канале «Жёлто-синие будни» было опубликовано официальное заявление фанатов «Ростова», которые не согласны с позицией болельщиков песчанокопской команды.

«Мы — объединение фанатов «Ростсельмаша» (такое название носил клуб «Ростов» до 2003 года), выражаем своё резкое несогласие в связи с появившейся официальной информацией, представленной от лица ФК «Чайка», о заявлении наших секторов 116, 117 и 118 своими. В своей абонементной программе «Чайка» позиционирует вышеназванные сектора: «Наш дом». Вы ошиблись, ребята! Это наш дом! Ваш дом в другом месте! В Ростове одна команда и называется она явно не «Чайка». Предлагаем вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах», — говорится в заявлении болельщиков «Ростова».

В свою очередь реакция представителей «Чайки» последовала оперативно. Болельщиков «Ростова» фактически обвинили в экстремизме.

«Видели заявление болельщиков «Ростова», но отвечать им не будем. Мы на больных людей не обращаем внимания. Это те люди, которые абсолютно не понимают, что такое футбол, что такое спорт. Это люди из потустороннего мира, с ними надо работать психологам и людям, которые занимаются экстремизмом», — цитирует президента ФК «Чайка» Андрея Чайку интернет-издание «Чемпионат».

С вынужденным комментарием выступил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц, призвавший фанатов жёлто-синих не поддаваться на провокации. По его словам, «за каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придётся ответить».

«Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет вести себя таким образом — оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении. Во-первых, Андрей Чайка — не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство «Чайки» ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально. Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках. Я сам болельщик и убежден, что наши болельщики — самые лучшие. Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба ростовской команды.

На момент публикации материала ИА REGNUM стало известно, что ФК «Ростов» обратился в Российский футбольный союз с просьбой оценить действия руководства ФК «Чайка» на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей песчанокопской команды.

Тем временем посредством местных интернет-изданий гендиректор «Чайки» Владимир Аврамко попытался сгладить конфликт.

«Реакция была именно на ультиматум от сообщества ультрас «Ростсельмаша». СМИ обобщили слова президента, однако речь шла только о тех, кто предъявил ультиматум. Рядовых болельщиков это не касалось. Тем более, пока продажи билетов на сектора за воротами не открыты, поэтому ультиматум непонятен. Возможно, сыграла роль небольшая эмоциональность с обеих сторон», — цитирует собеседника donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что региональные власти планировали отремонтировать стадион «Олимп-2» и передать его в качестве основной площадки футбольному клубу «Чайка». Но загруженность спортивного объекта не позволяет проводить на нём футбольные баталии. В результате была достигнута договорённость о том, что стадион «Ростов-Арена» станет домашней площадкой, являющаяся основной для «Ростова», и для «Чайки».

Напомним, команда из села Песчанокопское в сезоне 2018/19 стала победителем в ПФЛ (зона «Юг»).