Москва, , 15:32 — REGNUM

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию. Об этом сообщает 4 июля «Чемпионат».

Ранее в УФСИН сообщили, что все четверо фигурантов уголовного дела о драках в центре столицы будут находиться в заключении в одной колонии, находящейся неподалеку от Москвы.

После ареста спортсмены и другие фигуранты дела находились в СИЗО №2 в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года три человека получили травмы в потасовках с участием Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и из знакомого Александра Протасовицкого. Кокориных суд приговорил к полутора годам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и пяти месяцам колонии.

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