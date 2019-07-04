Лондон, , 15:00 — REGNUM

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю США Сэму Куэрри во втором круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счётом 3:6, 2:6, 3:6.

Рублёв семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника 26 эйсов, четыре ошибки на подаче и пять брейков.

В третьем круге турнира Куэрри сыграет с победителем матча между австралийским теннисистом Джоном Миллманом и представителем Венгрии Ласло Джере.

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