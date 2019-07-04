Лиссабон, , 14:53 — REGNUM

Переход центрального форварда сборной Португалии Жоао Феликса в мадридский «Атлетико» за 126.000.000 евро стал самым дорогим для португальских игроков в истории. Предыдущий рекорд был установлен лидером «Ювентуса» и экс-игроком «Реала» Криштиану Роналду в 2018-м году. Тогда Роналду перешел в туринский клуб за €100 млн.

В прошедшем сезоне Феликс принял участие в 26-ти матчах Примейры Лиги, в которых забил 15 голов и отдал 9 голевых передач. Для сравнения в Серии А в том же сезоне Криштиану за 31 игру отличился 21-м забитым мячом, из которых 5 — с пенальти, и 8-ю асситами.

Рассуждать, является ли эта сумма переплатой за 19-летнего футболиста, пока рано. Сезон 2019/20 расставил все на свои места. Феликс призван сменить позицию уходящего в «Барселону» Антуана Гризманна. Об этом говорит номер, который португалец взял себе. Напомню, что ранее 7-й номер принадлежал французскому нападающему.

Сравнивая Гризманна и Феликса, можно прийти к выводу, что португалец, несмотря на разницу в возрасте в 9 лет, играет не сильно хуже. Да, точность паса ниже (76,4% < 77,8%), совершает меньше ключевых передач за игру (1,1 < 2,0), чуть чаще теряет мяч (1,3 < 1,5), но это лишь первый сезон Жоао в большом футболе.