Москва, , 14:43 — REGNUM

Московский «Локомотив» представил три комплекта формы на сезон 2019/20. Об этом 4 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Домашняя форма выполнена в традиционном для клуба зелёном цвете с красными вставками.

«Комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1146728356626489344

Гостевая форма сделана в белом цвете с зелёными и красными вставками. Третья, резервная форма, получила графитовый цвет и имеет дополнительные вставки красного цвета в верхней части.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 «Локомотив» занял второе место в чемпионате России, а также выиграл Кубок России.

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