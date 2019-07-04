Сент-Луис, США, , 14:25 — REGNUM

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Крис Батлер завершил спортивную карьеру. Об этом 4 июля сообщается на сайте лиги.

Батлер объявил о завершении карьеры после победы команды в Кубке Стэнли в сезоне 2018/19.

Отметим, что Батлер был выбран «Баффало Сэйбрз» на драфте 2005 года. Кроме того, он играл в «Калгари Флеймз», после чего перешёл в «Сент-Луис».

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