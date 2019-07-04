Нур-Султан, , 14:12 — REGNUM

Казахстанский клуб «Барыс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), продлил соглашение с защитником Валерием Ореховым. Об этом сообщает на сайте клуба.

Отмечается, что Ореховым подписал с клубом двусторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2021 года.

В сезоне 2018/119 Орехов сыграл в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. В плей-офф на его счету две голевые передачи в 11 матчах.

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