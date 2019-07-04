Вашингтон, , 14:07 — REGNUM

Падение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на странице лиги в Twitter.

«Падающий с доски Овечкин — это лучшее, что вы можете увидеть за весь день», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/NHL/status/1146419748105805824

Напомним, Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году он впервые выиграл Кубок Стэнли. Кроме того, он восемь раз за карьеру получал приз «Морис Ришар Трофи».

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