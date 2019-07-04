Казань, , 13:24 — REGNUM

Полузащитник Хвича Кварацхелия присоединился к казанскому «Рубину». Об этом 4 июля сообщается на странице клуба в Twitter.

Кварацхелия перешёл в «Рубин» из московского «Локомотива». Срок действия арендного соглашения футболиста с «железнодорожниками» истёк.

После этого Кварацхелия не стал подписывать полноценный контракт с «Локомотивом», несмотря на то, что была достигнута предварительная договорённость.

В составе «Локомотива» Кварацхелия сыграл в семи матчах чемпионата России и забил один гол.

Читайте также: «Локомотив» подписал контракт с полузащитником Крыховяком