Турин, Италия, , 13:05 — REGNUM

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон приехал в Турин для подписания контракта с «Ювентусом». Об этом сообщается на странице клуба Twitter.

Предполагается, что в ближайшее время Буффон пройдет медицинский осмотр в клинике «Ювентуса», после чего подпишет контракт с клубом.

Напомним, 41-летний вратарь выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, после чего перешёл в ПСЖ. За парижский клуб он сыграл в 25 матчах и стал чемпионом Франции.

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