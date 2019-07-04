Милан, Италия, , 12:47 — REGNUM

Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, Маури попал в сферу интересов российских клубов. В его услугах заинтересованы «Локомотив» и «Зенит».

Кроме того, 23-летним игроком интересуются такие клубы, как «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Крус Асуль», а также ряд команд из Аргентины.

Маури сыграл за «Милан» в 21 матче, сделав две результативные передачи.

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