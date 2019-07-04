Лондон, , 11:59 — REGNUM

Лондонский «Челси» продлил контракта с полузащитником Марио Пашаличем. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение хорватского хавбека с «Челси» рассчитано до 2022 года. При этом сразу после подписания Пашалич вернулся в итальянскую «Аталанту» на правах аренды.

Напомним, в сезоне 2018/19 Пашалич защищал цвета «Аталанты». В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. «Аталанта» заняла третье место и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

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