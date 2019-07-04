Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM

Игроки футбольного клуба «Ростов», обыгравшие на предсезонном сборе в Австрии столичный ЦСКА (2:1), намерены бороться за каждое очко в предстоящем чемпионате России. Такую задачу ставит на будущий сезон главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин.

«Цели на следующий сезон побороться за каждое очко и, если будет возможность, побороться за еврокубки. Но это наше желание. Такую задачу перед ребятами я не ставлю. Что касается того хватит ли ресурсов, то рассчитывать можно на что-то и без ресурсов. «Реал Сосьедад» в своё время занял второе место без ресурсов», — указал наставник.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление главного тренера ростовской команды. Ранее Карпин заявлял, что цель попадания в еврокубки «нужно держать в голове, даже если она официально не заявляется».

ИА REGNUM напоминает, что сезон 2018/19 футбольный клуб «Ростов» завершил на девятой строчке в турнирной таблице.

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