Химки, Московская область, , 10:55 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт с центровым Андреем Десятниковым. Об этом 4 июля сообщается на сайте команды.

Отмечается, что соглашение с 25-летним игроком подписано по схеме «2+1», то есть на два года с возможностью продления ещё на один.

Ранее Десятников играл за юношеские и молодёжную команды подмосковного «Триумфа», а также за петербургский «Зенит» и польский клуб «Кинг Щечин».

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