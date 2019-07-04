Москва, 4 июля 2019, 10:46 — REGNUM
Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти согласовал условия контракта с итальянским клубом «Верона». Об этом сообщил итальянский журналист Маттео Моретто на свое странице в Twitter.
Отмечается, что сделка может состояться в ближайшее время. Для того чтобы переход состоялся, клубы должны договориться о сумме трансфера.
Напомним, Боккетти перешёл в «Спартак» в 2013 году. В составе команды он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России. Ранее он играл за казанский «Рубин» и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
Читайте также: Глушаков стал игроком «Ахмата»