Москва, , 10:46 — REGNUM

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти согласовал условия контракта с итальянским клубом «Верона». Об этом сообщил итальянский журналист Маттео Моретто на свое странице в Twitter.

Отмечается, что сделка может состояться в ближайшее время. Для того чтобы переход состоялся, клубы должны договориться о сумме трансфера.

Напомним, Боккетти перешёл в «Спартак» в 2013 году. В составе команды он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России. Ранее он играл за казанский «Рубин» и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

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