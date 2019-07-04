Даллас, США, , 09:25 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» может подписать контракт с центровым Бобаном Марьяновичем. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что контракт будет рассчитан на один год. Зарплата 30-летнего сербского баскетболиста составил $3,5 млн.

В сезоне 2018/19 Марьянович играл за «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфию Сиксерс». В среднем за игру набирал 7,3 очка и делал 4,6 подбора.

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