Краснодар, , 09:03 — REGNUM

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не сможет руководить командой во время еврокубковых матчей. Об этом заявили в УЕФА, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Мусаев не выполнил обязательных условий для поступления на тренерские курсы UEFA Pro.

При этом чтобы поступить на такие курсы, необходимо наличие у кандидата не менее одного года тренерского опыта с лицензией категории A. Мусаев получил такую лицензию только в июне 2019 года.

В результате Мусаеву разрешат начать обучение на тренерских курсах категории Pro только спустя год. Таким образом, в течение года он не сможет находиться на тренерской скамье «Краснодара» во время еврокубковых матчей.

Напомним, Мусаев является главным тренером «Краснодара» с апреля 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России сезона 2018/19 и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

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