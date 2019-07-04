Нашвилл, США, , 08:36 — REGNUM

Сборная США одержала победу над командой Ямайки в полуфинале Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Футбольный мяч Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

В составе сборной США дубль оформил полузащитник Кристиан Пулишич. Ещё один гол на счету хавбека Уэстона Маккенни.

В составе сборной Ямайки единственный гол забил форвард Шамар Николсон.

Таким образом, сборная США вышла в финал турнира, в котором сыграет против команды Мексики.

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