Севилья, Испания, , 08:25 — REGNUM

Полузащитник «Марселя» Лукас Окампос перешёл в «Севилью». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Отмечается, что контракт 24-летнего аргентинского хавбека рассчитан на пять лет.

Напомним, Окампос защищал цвета «Марселя» с 2015 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Ранее Окампос играл за такие клубы, как «Ривер Плейт», «Монако», «Дженоа» и «Милан».

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