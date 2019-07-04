Валенсия, Испания, , 08:09 — REGNUM

«Валенсия» представила новую форму на сезон 2019/20. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Домашняя футболка сделана в белом цвете с оранжевыми и чёрными вставками. Гостевая форма выполнена в чёрном и оранжевом цветах.

https://twitter.com/valenciacf/status/1146465308485529600

Напомним, в июне «Валенсия» выкупила у «Вильярреала» права на российского полузащитника Дениса Черышева, который выступал за клуб на правах аренды.

В сезоне 2018/19"Валенсия» заняла четвёртое место в чемпионате Испании и пробилась в Лигу чемпионов.

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