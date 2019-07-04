Кёльн, Германия, , 07:28 — REGNUM

3 июля между коллективами «FURIA» и «Natus Vincere» был разыгран полуфинальный матч нижней сетки группы A в рамках киберспортивного турнира по CS: GO ESL One Cologne 2019 (Кёльн, Германия). Противостояние завершилось уверенной победой «желто-черных».

В результате map-pick'ов «FURIA» своей картой выбрала Nuke, «Natus Vincere» — Overpass, а последней картой в bo3 противостоянии стал Inferno.

На Nuke «желто-черные» начали матч за сторону защиты, отдав лишь 4 раунда. Во второй половине благодаря действиям Дениса «electronic» Шарипова и Данило «Zeus» Тесленко, суммарно настрелявших 42 фрага за карту, «Na'Vi» добрали необходимые 5 раундов — 12:16. Лучшим в составе бразильцев стал Кайке «KSCERATO» Серато, kd которого был равен 1,85.

Несмотря на то, что Overpass является картой, на которой преобладает защита, пятерка из «Natus Vincere» смогла набрать целых 9 раундов за атакующую сторону, лишь однажды отдав серию из пяти подряд. После половины «желто-черные» взяли серию в четыре раунда, затем разменялись с бразильцами — счет стал 15:7. Зачем команда расслабилась и выпустила «FURIA» на счет 15:14. Однако в последнем раунде «Na'Vi» закончили игру благодаря дуэту Александра «s1mple» Костылева и Дениса «electronic» Шарипова, сделавших на двоих пять килов.

По голосованию на портале hltv.org лучшим игроком матча болельщиками был признан «electronic», настрелявший 45 фрагов с kd = 1,41. Также российский опорник обладает самым высоким средним уроном за раунд, равным 84,9.

Проиграв, «FURIA» вылетела с турнира с 9−12-го места, а команда «Natus Vincere» завтра сыграет за выход в четвертьфинал с командой «mousesports», которую на этом турнире они уже обыгрывали со счетом 16:14.