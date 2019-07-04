Москва, , 07:23 — REGNUM

Московский «Локомотив» подписал контракт с польским полузащитником Гжегожем Крыховяком. Об этом 3 июля сообщается на сайте клуба.

«Это был достаточно успешный сезон. Очень рад, что подписал с клубом контракт», — сказал Крыховяк.

По информации L'Équipe, трансфер полузащитника обошёлся «Локомотиву» в €12 млн.

Напомним, Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из ПСЖ на правах аренды. В составе московского клуба он сыграл в 27 матчах чемпионата России в сезоне 2018/19, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.