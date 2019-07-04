Лондон, , 07:10 — REGNUM

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем США Денисом Кудлой во втором круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Новак Джокович (cc) Yann Caradec

Джокович 13 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, четыре ошибки на подаче и два брейка.

В третьем круге турнира Джокович сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

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