Лондон, 4 июля 2019, 07:05 — REGNUM
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным во втором круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 31 минуту, завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4.
Медведев 10 раз подал навылет, допустив четыре двойных ошибок, и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.
В третьем круге турнира Медведев сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном.
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