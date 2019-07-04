Лондон, , 06:55 — REGNUM

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Испании Фелисиано Лопесом во втором круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 43 минуты, завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4

Хачанов 10 раз подал навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету его соперника 18 эйсов, восемь ошибок на подаче и два брейка.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.

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