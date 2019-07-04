Порту-Алегри, , 06:22 — REGNUM

Сборная Перу одержала разгромную победу над командой Чили в полуфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе перуанской команды голы забили полузащитники Эдисон Флорес на 21-й минуте, Йосимар Йотун на 38-й минуте и нападающий Хосе Паоло Герреро на 90-й минуте.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте нападающий сборной Чили Эдуардо Варгас не смог реализовать пенальти.

Таким образом, сборная Перу вышла в финал Кубка Америки, в котором сыграет со сборной Бразилии.

Читайте также: Бразилия вышла в финал Кубка Америки 2019