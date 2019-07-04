Лондон, , 06:31 — REGNUM

Теннисистка из Казахстана Галина Воскобоева успешно прошла во второй круг международного турнира «Уимблдон-2019» в парном разряде, сообщили 4 июля в национальном Олимпийском комитете республики.

Казахстанская спортсменка в паре с Сораной Крыстей из Румынии обыграла Иден Сильву и Сару Бет из Великобритании в двух сетах со счетом 6:0, 6:3. Отметим, Галина Воскобоева — победительница пяти турниров WTA в парном разряде.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на турнире «Уимблдон-2019» казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу над Наоми Осакой, которая занимает вторую строчку мирового рейтинга. Спортсменка из Казахстана занимает 39-ю строчку мирового рейтинга.

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