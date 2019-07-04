Брест, Белоруссия, , 06:33 — REGNUM

Спортсменка из Казахстана Диана Злобина завоевала золотую медаль на международном турнире по плаванию в Бресте, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета Казахстана.

Казахстанская пловчиха стала первой на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Второе и третье место заняли спортсменки из Белоруссии — Елизавета Радюк и Оксана Большакова.

Корлан Амирханова из Казахстана финишировала пятой на дистанции 100 метров вольным стилем. Анастасия Резванцева заняла четвертое место на дистанции 100 метров на спине.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня казахстанский пловец Дмитрий Баландин завоевал серебро на международном турнире по плаванию CA Dolfin Fran Crippen SMOC в США. Он преодолел дистанцию 50 метров брассом за 27,55 секунды.

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