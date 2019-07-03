Кёльн, Германия, , 20:40 — REGNUM

3 июля между коллективами «mousesports» и «FaZe» был разыгран полуфинальный матч нижней сетки группы A в рамках киберспортивного турнира по CS: GO ESL One Cologne 2019 (Кёльн, Германия) с призовым фондом в $300,000. Победитель противостояния в завтрашнем матче сыграет в финале с победителем матча «Natus Vincere» — «FURIA». По итогу bo3 противостояния «mousesports» одержали уверенную победу со счетом 2:0.

В качестве своей карты «мышки» выбрали Inferno, а «FaZe» — Mirage. Третьей картой в случае необходимости стал Nuke.

Inferno начался с уверенной игры за «mousesports» за атаку — 9:6. Во второй половине благодаря пяти взятым подряд раундам и действиям Ладислава «GuardiaN» Ковача пятерка из «FaZe» смогла свести игру в овертаймы, где без шансов отдали первую карту со счетом 15:19.

На своем пике команда Филипа «NEO» Кубски должна была брать своё, но отвратительная и неуверенная игра за атаку вылилась лишь в 4 взятых раунда в первой половине. Во второй же половине «мышкам» не составило труда добрать необходимые 5 раундов — 16:8.

Лучшим игроком противостояния стал турецкий снайпер Озгур «woxic» Экер, продемонстрировавший уверенную игру против оппонентов и настрелявший 54 фрага, из которых 26 со снайперской винтовки. Коэффициент kd игрока составил 1,5.