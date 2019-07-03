Кёльн, Германия, , 20:38 — REGNUM

3 июля между киберспортивными коллективами «Astralis» и «fnatic» в рамках ESL One Cologne 2019 был разыгран матч полуфинала верхней сетки группы B. По итогу bo3 противостояния «Astralis» одержали уверенную победу со счетом 2:0.

В качестве своей карты датчане выбрали Nuke, шведы — Train, а третьей картой при надобности стал бы Inferno.

Хоть первая карта Train и была пиком «fnatic», это не помешало им потерпеть разгромное поражение за сторону атаки со счетом 1:14. Лучшим стрелком проигравшей команды был Джеспер «JW» Векселл, настрелявший 15 фрагов, умерев лишь 16 раз. Таким образом его коэффициент kd составил 0,94. В составе датчан лучшими стали Андреас «Xyp9x» Хойслет и Питер «dupreeh» Расмуссен, kd которых составил 3,6 и 3,4 соответственно.

Вторая карта Nuke также ушла в актив команды «Astralis», но уже со счетом 16:6. В составе победившего коллектива очень явно выделял «dupreeh», ставший лучшим игроком матча — 46 килов, 15 смертей. Также Расмуссен является самым полезным игроком своей команды по количеству нанесенного урона за раунд — 118.