Махачкала, 3 июля 2019, 15:31 — REGNUM
Новые воркаут-площадки будут установлены в 2019 году в 120 сельских школах Дагестана. Ещё в 10 общеобразовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт спортивных залов. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на эти цели предусмотрено свыше 94 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе минобра республики.
«Перечень образовательных объектов сформирован. Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий, — 94, 2 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
Читайте также: В школах Дагестана в 2018 году установлено более 150 воркаут-площадок
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в школах Дагестана в рамках реализации федеральной программы «Развитие образования» было установлено 155 воркаут-площадок. Также, по информации регионального минобра, было отремонтировано 19 спортзалов в сельских школах.