Ульяновск, , 14:48 — REGNUM

В Ульяновской области продолжается подготовка к XX Чемпионату мира по стрельбе из арбалета, который состоится с 12 по 19 августа. Накануне судейская коллегия провела техническую проверку готовности центрального стадиона имени Льва Яшина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В составе судейской делегации Международного союза стрельбы из арбалета в Ульяновск прибыли президент союза Перо Стойнич, международный судья из Чехии Павел Каззони и председатель технического комитета дивизиона «Матч» Кристофер Хунзингер.

«Существует определенный свод правил для организаторов чемпионата мира и других соревнований. Представители технического комитета по «Филду» и «Матчу» совместно с организаторами детально проверяют каждый из пунктов этого свода», — сказал Перо Стойнич.

По словам главы минспорта региона Николая Цуканова, в настоящее время руководители международной федерации проводят обучение судей. Данный курс организован для восьми ульяновских судей и четырех представителей Самарской области.

Планируется, что чемпионат мира по стрельбе из арбалета соберет в Ульяновске порядка 500 спортсменов из 35 стран мира. Среди них — Германия, Франция, Венгрия, Хорватия, Чехия и другие. Соревнование может стать рекордным по численности участников за все время проведения чемпионатов мира под эгидой Международного союза стрельбы из арбалета, говорят в регионе. Арбалетный турнир пройдёт с 12 по 19 августа.