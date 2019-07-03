Пёллау, , 12:32 — REGNUM

Недолго пробыл в расположении футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Полоз. Как сообщается на сайте жёлто-синих, питерский «Зенит» отозвал игрока, передаёт ИА REGNUM.

«Дмитрий Полоз уехал со сбора ФК «Ростов» в Австрии. ФК «Зенит» отозвал игрока в своё расположение. Кроме того, австрийскую тренировочную базу «Ростова» покинул Ричи Эннин», — уточнили в донском клубе.

Стоит отметить, что Полоз пару дней назад подписал контракт с «Ростовом» на безвозмездной основе.

Напомним, Дмитрий Полоз в составе футбольного клуба «Ростов» выиграл серебряные медали чемпионата России и успешно выступил в еврокубках. После того, как Курбан Бердыев в 2017 году покинул жёлто-синих, игрок подписал контракт с «Зенитом», а год назад перешёл на правах аренды в казанский «Рубин».

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В текущем году срок аренды Полоза закончился.

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