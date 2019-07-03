Магас, , 11:43 — REGNUM

Международный турнир по смешанным единоборствам «Битва в горах» отменен в Ингушетии. Причиной того, что проходивший ежегодно, начиная с 2012 года, спортивный праздник в 2019 году не состоится, стала смена главы республики и связанные с этим изменения. Об этом сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе министерства спорта Ингушетии.

«С 2012 года лига M-1 Global совместно с Федерацией ММА Республики Ингушетия провела семь турниров «Битва в горах», однако в этом году, к сожалению, в связи с административными изменениями в Республике Ингушетия, турнир не состоится. Все поединки, запланированные на данное событие, будут по возможности перенесены на следующие турниры», — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, международный турнир по смешанным единоборствам «Битва в горах» семь лет проходил под открытым небом в селении Таргим Джейрахского района Ингушетии. Это был большой спортивный праздник, на который собирались зрители из разных уголков России и зарубежья. Власти Ингушетии придавали большое значение этому турниру как мероприятию, призванному заявить о республике и привлечь в нее множество туристов.

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