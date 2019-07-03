Барселона, Испания, , 11:13 — REGNUM

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг сообщил, что покидает «Барселону». Об этом он написал на своей странице в Instagram

«Я хотел дать этому клубу нечто большее. Но я делал всё возможное, чтобы иметь честь играть в этой легендарной футболке», — написал Боатенг.

Напомним, в январе Боатенг перешёл из итальянского клуба «Сассуоло» в «Барселону» на правах аренды. За «сине-гранатовых» он сыграл в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями.

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