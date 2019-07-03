Бирмингем, Великобритания, , 11:06 — REGNUM

Бразильский нападающий Уэсли Мораес перешёл из «Брюгге» в «Астон Виллу». Об этом сообщается на странице английского клуба в Twitter.

Отмечается, что сумма трансфера 22-летнего игрока составила €25 млн.

Мораес провёл последние четыре сезона в составе бельгийского клуба «Брюгге», с которым стал двукратным чемпионом Бельгии.

В сезоне 2018/19 он сыграл в 38 матчах, в которых забил 17 голов и отдал семь голевых передач. Кроме того, был признан лучшим молодым игроком чемпионата Бельгии.

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