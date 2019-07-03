Манчестер, Великобритания, , 10:57 — REGNUM

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич может стать тренером молодёжной команды клуба — среди игроков до 23 лет. Об этом сообщает издание Metro.

По информации издания, Видич получил предложение от руководства клуба тренировать молодёжную команду.

Отмечается, что в настоящее время 37-летний сербский футболист рассматривает предложение. На посту тренера он может сменить Рики Сбрагию, который ушёл в отставку.

Напомним, Видич играл за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. В составе клуба он стал пятикратным чемпионом Англии. В 2018 году Видич получил тренерскую лицензию UEFA Pro.

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