Сан-Хосе, США, , 10:45 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракты с двумя российскими защитниками. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Сан-Хосе» заключили соглашения с защитниками Николаем Кныжовым и Артемием Князевым. Первый перешёл из санкт-петербургского СКА, второй является воспитанником казанского «Ак Барса» и был выбран «акулами» во втором раунде драфта НХЛ под общим 48-м номером.

Отметим, что в прошедшем сезоне Кныжов выступал в фарм-клубе «СКА-Нева», а Князев играл за клуб «Чикутими» в Юниорской лиге Квебека.

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