Белу-Оризонти, Бразилия, , 10:37 — REGNUM

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии. Об этом сообщает TyC sports.

«Бразильцы не превосходили нас. Они совершали грязные фолы, была игра рукой, но сегодня судьи ни разу не использовали систему VAR. Это просто невероятно!» — сказал Месси.

Он добавил, что сборная Аргентины показала свою лучшую игру на турнире, однако не смогла реализовать свои моменты — футболисты команды попали в штангу и перекладину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки со счётом 2:0.

Читайте также: Бразилия вышла в финал Кубка Америки 2019